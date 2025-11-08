الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين في زيارة رسمية إلى بلغاريا ويلتقي كبار المسؤولين البلغار

من المقرر أن يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح الاثنين المقبل بيروت متوجهًا إلى العاصمة البلغارية صوفيا، في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومن راديف، الذي وجه الدعوة في 29 تموز/يوليو الماضي، وذلك في إطار التحضيرات للاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل.

ويرافق الرئيس عون في هذه الزيارة وزير الخارجية يوسف رجي، على أن تلتحق بالوفد سفيرة لبنان لدى بلغاريا السيدة رحاب أبو زين.

ومن المقرر أن يجري الرئيسان عون وراديف محادثات رسمية تتناول العلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا وسبل تطويرها في جميع المجالات.

كما سيلتقي الرئيس عون خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء البلغاري السيد روزين جيليازكوف، ورئيسة مجلس النواب السيدة رايا نازاريان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين البلغار.

المصدر: موقع المنار