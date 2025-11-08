وصول أول قطار شحن روسي إلى إيران عبر ميناء “أبرين” في خطوة لتعزيز العلاقات التجارية الإقليمية

في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين إيران وروسيا، وانطلاقة متوقعة لتسيير رحلات قطارات منتظمة بين إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى المجاورة، وصل صباح اليوم السبت أول قطار شحن روسي إلى ميناء “أبرين” الجاف في إيران، مما يشكل إنجازًا كبيرًا لممر النقل الدولي “الشمال-الجنوب”.

ويضم القطار الذي وصل إلى ميناء “أبرين” 62 حاوية بطول 40 قدماً، محملة بورق ولب الورق ومشتقاته، حيث تتجه هذه البضائع نحو الأسواق الإيرانية والعراقية.

وانطلقت رحلة القطار من منطقة تبعد 900 كيلومتر شمال موسكو، عابرة الأراضي الروسية وكازاخستان وتركمانستان، قبل دخولها إيران من معبر “إنجه برون”. واستغرقت الرحلة 12 يومًا حتى الوصول إلى الميناء الجاف “أبرين”.

وقد تطلب تنفيذ هذه الرحلة تنسيقاً واسعاً بين جهات متعددة، من بينها هيئات سكك الحديد في الدول الواقعة على طول المسار، والجمارك، ووكلاء الشحن عبر السكك الحديدية، بالإضافة إلى أصحاب البضائع ومستلمي الشحنات.

ويُعد هذا الإنجاز نجاحًا كبيرًا لممر النقل الدولي “الشمال-الجنوب”، إضافة إلى كونه خطوة مهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين إيران وروسيا، وبداية محتملة لتشغيل رحلات قطارات شحن منتظمة بين إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى المجاورة.

وفي السياق ذاته، صرّح مرتضى جعفري، رئيس معاونية قسم العمليات التجارية في شركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش المناسبة، بأن ميناء “أبرين” الجاف استقبل منذ يونيو/حزيران الماضي، حين دخل أول قطار شحن من الصين، ما مجموعه 30 قطارًا حتى اليوم.

وأضاف جعفري: “نعمل حالياً على توسيع هذه الخدمة وسنقوم بشحن البضائع بالشاحنات إلى الدول التي لا تمتلك بنية تحتية للسكك الحديدية”.

وأشار جعفري إلى أن هناك تنسيقاً جارياً مع دول المنطقة ودول رابطة الدول المستقلة (CIS)، في إطار تحويل إيران إلى مركز رئيسي للصادرات والواردات والعبور (الترانزيت) بين دول الجوار.

المصدر: وكالة ارنا