مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة في حريق بمستودع للعطور شمال غرب تركيا

أعلنت السلطات التركية، صباح السبت، عن مصرع ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بينهم حالة حرجة، جراء حريق اندلع في مستودع للعطور بمدينة ديلوفاسي شمال غرب البلاد، وسط تحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وقال محافظ كوجالي، إلهامي أكتاش، في تصريحات للإعلام التركي الرسمي: “لقي ستة من مواطنينا حتفهم في حريق اندلع في منطقة ديلوفاسي قرابة الساعة التاسعة صباحًا (06:00 ت غ)”.

وأوضح المحافظ أن أحد المصابين يعاني من حالة حرجة بسبب الحروق، بينما الأربعة الآخرون حالتهم مستقرة نسبيًا ويخضعون للعلاج اللازم.

وأضاف أن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة، وتقوم حاليًا بتنفيذ عمليات التبريد، في حين باشرت السلطات المختصة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام التحقيقات اللازمة لتحديد سبب الحريق.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران، والتي أتت على طابقين من المبنى المستخدم كمستودع ومصنع للعطور، بحسب صور نقلتها وسائل الإعلام التركية.

وذكر شاهد عيان لقناة “إن تي في” الخاصة: “وقع انفجار نحو الساعة التاسعة صباحًا. نظرت من الشرفة ورأيت أحد زملائي وملابسه تشتعل، فأسرعت وأطفأت الملابس بخرطوم الحديقة، ثم شاهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المصنع وصوت صراخ”.

يشار إلى أن مدينة ديلوفاسي، الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومترًا جنوب شرق إسطنبول، تعد منطقة صناعية تضم العديد من المصانع والمستودعات.

المصدر: أ.ف.ب.