محادثات مغربية إسرائيلية لبحث استئناف الرحلات الجوية المباشرة

استأنفت السلطات المغربية والإسرائيلية، في الأشهر الأخيرة، محادثاتهما حول إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة، بعد توقفها منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط مؤشرات على تقارب محتمل يسمح بعودة الحركة السياحية والتجارية بين الطرفين.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلاً عن القناة 12، أن المحادثات بين الجانبين تُجرى على مستويات أمنية وكذلك في قطاع المواصلات، حيث يناقش الطرفان إعادة تفعيل خط الرحلات المباشرة الذي كان يحظى في السابق بإقبال مرتفع ووصلت حجوزاته إلى معدلات شبه كاملة.

وكانت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين قد توقفت نتيجة قرار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب إلى الدرجة 3، بسبب ما وصفه بوجود “عناصر معادية” وزيادة التوتر الأمني على الأراضي المغربية حينها، الأمر الذي دفع شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية للتوقف عن تسيير الرحلات.

وتشير مصادر مطلعة مشاركة في المحادثات إلى أنه رغم استمرار توصية مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتجنب السفر غير الضروري إلى المغرب، إلا أن هذه المسألة ستُطرح مجددًا للنقاش بهدف خفض مستوى التحذير، ما قد يفتح الباب أمام استئناف الرحلات والتبادل السياحي والتجاري.

واتفقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ومسؤولون كبار في مكتبها مع نظرائهم في المغرب على استعداد الطرفين لإعادة تشغيل الرحلات الجوية “قريبًا”، في حال عدم حدوث أي تأخيرات أو تطورات مفاجئة.

ومن المرجح أن يشهد الشهور المقبلة استئناف خط الرحلات المباشرة بين المملكة المغربية والكيان الإسرائيلي، إذا ما سارت المحادثات بوتيرتها الحالية دون عوائق إضافية.

