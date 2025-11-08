الصمت الانتخابي يسود العراق وانطلاق التصويت الخاص للعسكريين الأحد

تشهد العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، اليوم السبت، أجواء من الانضباط في تطبيق الصمت الانتخابي، حيث أكدت الجهات المختصة عدم تسجيل أي خروقات حتى اللحظة، بالتزامن مع الجاهزية الكاملة لمراكز الاقتراع استعدادًا لعملية التصويت المنتظرة.

وأوضحت الجهات المعنية أن “الصمت الانتخابي يسير بشكل سلس في بغداد والمحافظات، دون رصد أية خروقات حتى الآن”، مشيرة إلى استكمال الاستعدادات في مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويتين الخاص والعام لاستقبال الناخبين.

من جهتها، أكدت مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن “الفرق الجوالة التابعة للمفوضية تواصل جولاتها لمراقبة المراكز الانتخابية بجميع المناطق، لضمان الالتزام بالصمت الانتخابي وتنفيذ التعليمات بصورة دقيقة”.

وأضافت المصادر أن “جميع المراكز أنهت استعداداتها لاستقبال الناخبين من القوات الأمنية والنازحين في كافة المحافظات، بهدف ضمان نزاهة العملية وسلاسة إجراءات التصويت”.

وأعلنت المفوضية، اليوم السبت، انطلاق التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد، بمشاركة تفوق مليون وثلاثمئة ألف ناخب من العسكريين والنازحين، وسط إجراءات مشددة لضمان تنظيم العملية الانتخابية وتحقق الشفافية.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان رسمي، أن “التصويت الخاص للعسكريين يبدأ الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الاحد ويستمر حتى السادسة مساءً، حيث يشارك مليون وثلاثمئة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمئة وتسعون ناخبًا عسكريًا في 809 مراكز اقتراع و4501 محطة”.

وأضافت الغلاي أن “تصويت النازحين سينطلق بنفس اليوم والوقت، ويستمر حتى السادسة مساءً، بمشاركة 26 ألفًا وخمسمئة وثمانية وثلاثين ناخبًا موزعين على 27 مركز اقتراع و97 محطة”.

وأكدت المفوضية اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لكافة المراكز والمحطات، وتوفير المستلزمات اللازمة لضمان سهولة الوصول وسلاسة التصويت في جميع المحافظات.

ويتجه اهتمام العراقيين إلى يوم الثلاثاء المقبل، مع اقتراب المنافسة الانتخابية الشديدة على مقاعد البرلمان، حيث يتبادل أكثر من 7 آلاف مرشح المنافسة للفوز بـ329 مقعدًا في مجلس النواب وسط اهتمام شعبي وإجراءات رقابية مكثفة.

وأفادت المفوضية بأن إجمالي الناخبين المسجلين رسميا يفوق 21 مليون مواطن عراقي، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة لاختيار ممثليهم في المؤسسة التشريعية.

