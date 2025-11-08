اعتقالات واعتداءات في الضفة.. وتحذير أممي من ارتفاع غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين

في الضفة الغربية المحتلة، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، تزامناً مع اعتداءٍ جديدٍ نفذه مستوطنون باحراقهم منزلاً في رام الله. ففي بلدة كوبر شمال رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل واعتقلت مواطناً ونجله.

وفي يعبد جنوب غرب جنين، داهمت قوات الاحتلال منازل عدة، كما أخلت عدداً من المنازل وحوّلتها إلى ثكنات عسكرية.

وفي دورا جنوب الخليل، اقتحمت قوة صهيونية منزلا واعتدت على صاحبه بالضرب المبرح، وحطّمت محتويات المنزل قبل انسحابها. أما في خربة أبو فلاح شمال شرق رام الله، فقد أضرم مستوطنون النار في منزلٍ فلسطيني، ما أدى إلى احتراق أجزاءٍ منه قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من السيطرة على الحريق. هذا واعتدى مستوطنون بالضرب على صحفيين فلسطينيين أثناء عملهم في بلدة بيتا جنوب نابلس.

إلى ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 أشخاص بينهم 4 متضامنين أجانب أصيبوا في اعتداء مستوطنين على مزارعين في بورين جنوب نابلس.

عاجل| المستوطنون يهاجمون أراضي المزارعين ومنازلهم شرقي بلدة بورين جنوب نابلس وإصابة بالمكان. pic.twitter.com/oKzwSnS9Tc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 8, 2025

ارتفاع غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين

هذا وحذّرت الأمم المتحدة من الارتفاع غير المسبوق في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي شهد 264 اعتداءً، وهو العدد الأكبر شهرياً منذ بدء التوثيق عام 2006.

عاجل| إصابات بينهم مسعفين ونشطاء بعد هجوم مليشيات المستوطنين المزارعين في أراضي بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/B1hrxxaGfh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 8, 2025

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيانٍ له، أن هذه الهجمات أسفرت عن شهداء وإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، بمتوسط ثماني اعتداءات يومياً، مشيراً إلى أن العام الحالي وحده شهد نحو 1500 هجوم نفذه المستوطنون في أنحاء الضفة. كما كشف المكتب أن 42 طفلاً فلسطينياً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال منذ مطلع العام، أي أن واحداً من كل خمسة شهداء في الضفة هو طفل.

متابعة | مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون من أراضي المزارعين الفلسطينيين في منطقة "قرقفة" جنوب بلدة عقربا جنوب نابلس. pic.twitter.com/s9JEJODPSk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 8, 2025

المصدر: قناة المنار