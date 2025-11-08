ترامب يُعلن مقاطعة واشنطن قمّة العشرين في جنوب أفريقيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده لن ترسل أي ممثل رسمي لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة في جنوب إفريقيا هذا الشهر، متذرعًا بما وصفه بـ”انتهاكات حقوق الإنسان ضد المزارعين البيض” في البلاد، في تصريحات أعادت الجدل حول مزاعمه السابقة بشأن “إبادة جماعية” بحق “الأفريكانرز”.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشيال” إن “الأفارقة البيض يُقتلون وتُصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة “لن تشارك في أي فعالية تستضيفها حكومة ترتكب هذه الانتهاكات”، بحسب تعبيره.

وأفاد ترامب بأنّ الأقلية البيضاء المتحدّرة من أحفاد المستوطنين الأوروبيين الأوائل في جنوب أفريقيا، “يتعرّضون للقتل والذبح، وتُصادَر أراضيهم ومزارعهم بشكلٍ غير قانوني”.

وأشار إلى أنّه “يتطلّع إلى استضافة قمّة مجموعة العشرين لعام 2026 في الولايات المتحدة، في منتجعه الخاص للغولف في ميامي بولاية فلوريدا”.

وأعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي إعطاء الأولوية لقبول اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا.

وشملت التباينات بين البلدين أيضاً القضيّة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واتّهمت فيها العدو الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي إبادة مدعومة من واشنطن وأدّت إلى ارتقاء أكثر من 70 ألف شهيد جلّهم من النساء والأطفال.

كما فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 30% على جنوب أفريقيا، وهي الأعلى بين الدول الواقعة في جنوب القارة الأفريقية.

المصدر: مواقع إخبارية