أمريكا | ترامب يعلن مقاطعة بلاده لقمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده لن ترسل أي ممثل رسمي لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة في جنوب إفريقيا هذا الشهر، متذرعًا بما وصفه بـ”انتهاكات حقوق الإنسان ضد المزارعين البيض” في البلاد، في تصريحات أعادت الجدل حول مزاعمه السابقة بشأن “إبادة جماعية” بحق “الأفريكانرز”.

وكان ترامب قد أعلن في أيلول / سبتمبر الماضي أن نائبه جيه دي فانس سيحضر القمة نيابة عنه، لكنه أكد لاحقًا على منصته “تروث سوشيال” أن واشنطن ستقاطع القمة بالكامل، واصفًا استضافتها في جنوب إفريقيا بأنها “عار تام”.

وقال ترامب إن “الأفارقة البيض يُقتلون وتُصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة “لن تشارك في أي فعالية تستضيفها حكومة ترتكب هذه الانتهاكات”، بحسب تعبيره.

وتنفي حكومة جنوب إفريقيا بشدة وجود أي سياسة تستهدف المزارعين البيض، وسبق أن رد الرئيس سيريل رامافوزا على مزاعم ترامب مؤكدًا أنها “لا أساس لها من الصحة”.

ويأتي القرار الأميركي وسط توتر متزايد بين واشنطن وبريتوريا على خلفية قضايا عدة، أبرزها دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفرض إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 30% على الصادرات الجنوب إفريقية، وهي الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء.

كما أعلن ترامب الأسبوع الماضي خفض عدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة إلى 7,500 سنويًا، مع إعطاء أولوية “للبيض من جنوب إفريقيا”، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية.

المصدر: وكالات