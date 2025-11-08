العراق | بدء الصمت الانتخابي تمهيداً للتصويت الخاص في الانتخابات التشريعية

بدأت في العراق صباح اليوم السبت فترة الصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق التصويت الخاص غداً الأحد، قبل يومين من الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية المقررة الثلاثاء المقبل، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع لنتائجها في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد.

ويتوقع مراقبون أن تشهد النتائج تغيّراً في حجم الكتل السياسية الكبرى بسبب مقاطعة بعض الأطراف وعدم رغبة أخرى في المشاركة، مقابل تعبئة قوية من جهات مختلفة لحشد أنصارها يوم التصويت.

وخلال فترة الصمت الانتخابي يُحظر على المرشحين والأحزاب ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي، وقد أكدت مفوضية الانتخابات أن خرق هذا الحظر سيواجه بعقوبات قد تصل إلى استبعاد المرشح المخالف من السباق.

وكان يوم أمس الجمعة قد شهد مؤتمرات انتخابية واسعة للأحزاب والكتل المشاركة في بغداد وعدد من المحافظات.

ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة وجهها أمس إلى الشعب العراقي إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكداً أن الحكومة “استكملت جميع المتطلبات الفنية والإدارية لضمان سير عملية الاقتراع في موعدها بجاهزية كاملة”، معتبراً أن مشاركة المواطنين “رسالة واضحة عن عراق جديد يؤمن بالتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع”.

المصدر: وكالات