    دولي

    موسكو تعلن بدء تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالاختبارات النووية

      أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوزارة شرعت في تنفيذ التوجيهات الصادرة عن القيادة الروسية في اجتماع مجلس الأمن الخاص بالاختبارات النووية.

      وقالت زاخاروفا “لقد تلقت وزارة الخارجية التعليمات ذات الصلة، وبدأت الوكالة في تنفيذ المهمة التي حددتها قيادة البلاد”. ولم تُدلِ زاخاروفا بأي تفاصيل أخرى.

      وعقد بوتين مؤخرا اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي وجّه خلاله بدراسة احتمال استئناف الولايات المتحدة تجاربها النووية.

      وقال إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة واختبار أسلحة نووية إذا قررت واشنطن إجراء تجارب من هذا النوع.

      كما صدرت سابقا تعليمات إلى وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات بتطوير مبادرات تتعلق بالتجارب النووية.

      المصدر: روسيا اليوم

