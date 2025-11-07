الشيخ الرفاعي رحب بكتاب حزب الله: شعوبنا الحرة على امتداد محور المقاومة ستفرض كلمتها



رحب الشيخ مؤمن مروان الرفاعي في بيان، بـ”الكتاب المفتوح، الذي وجهه حزب الله إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام”.

واعتبر الشيخ الرفاعي أن “هذه الرسالة تعبر عن مدى المسؤولية الوطنية التي تحفظ سيادة لبنان وكرامة شعبه”، وقال: “هذا الكتاب يصلح ليكون ميثاقا وطنيا يشرح بدقة ما تشهده الساحة اللبنانية والسبل المشروعة للعبور نحو شاطئ الأمان والاستقرار على قاعدة السيادة والاستقلال والقرار الوطني الداخلي”.

وأشار إلى أن “ماهية الرسالة تعبر عن الرؤية الشعبية التي نتبناها وتتماهى مع المعادلة الألماسية التي تحفظ وجودنا وكان أسّس لها شهيدنا الأقدس السيد حسن نصرالله”، مؤكدا “التمسك بخيار المقاومة وبالبيعة الكاملة للشيخ نعيم قاسم الأمين على مسيرة وقافلة القادة الشهداء والمجاهدين الأبطال وتضحيات الجرحى وإرادة الشعب اللبناني البيئة الحاضنة لثقافة المقاومة”.

وحيا “استنفار القبائل والعشائر العربية اليمنية نصرة لفلسطين ولبنان وإعلانهم بصراحة أنهم على استعداد لأي مواجهة مع العدو الصهيو-أميركي”.

وختم: “إن شعوبنا الحرة على امتداد محور المقاومة هي التي ستفرض كلمتها، والاستكبار الأميركي هو الذي يجب أن يرضخ لكلمة الضمير العربي والإسلامي. سنبقى في هذه المسيرة حتى ينصرنا الله بالنصر أو الشهادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام