حماس: تطبيع كازاخستان مع العدو بمنزلة تبييض لجرائم الإبادة الجماعية

عبرت حركة حماس عن رفضها واستهجانها لما أعلنته كازاخستان اليوم عن الانضمام إلى ما يسمى “الاتفاق الإبراهيمي” وتعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم.

وقالت حماس في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي بمنزلة تبييض لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي وقت تزداد فيه العزلة الدولية على الكيان الفاشي وقادته مجرمي الحرب المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية.

وجددت مطالبتها لجميع الدول، وخاصة الدول العربية والإسلامية، بقطع جميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، وعدم الانخراط في أية مشاريع تطبيعية معه.

كما دعت إلى العمل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومساندة نضاله العادل والمشروع حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



