بريطانيا ترفع العقوبات عن الشرع وخطاب قبيل زيارة مرتقبة إلى واشنطن

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بعد يوم من قرار مماثل أصدره مجلس الأمن الدولي.

وجاءت الخطوة البريطانية قبل أيام من الزيارة المرتقبة للشرع إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت، يوم الخميس، على شطب اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات المفروضة بموجب قرارات تتعلق بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، بناءً على مسوّدة قدّمتها الولايات المتحدة.

وأوضح المبعوث الأميركي توم برّاك أن واشنطن تسعى، في إطار المباحثات المقبلة بين سوريا و”إسرائيل” بوساطة أميركية، إلى التوصّل لاتفاق أمني على الحدود بين الجانبين قبل نهاية العام.

ولم تصدر دمشق حتى الآن أي تعليق رسمي على القرارين الأممي والبريطاني.

المصدر: وكالات