الصين تشتري أولى شحنات القمح الأميركي منذ أكثر من عام

أعلنت الصين عن شراء شحنتين من القمح الأميركي، في أول صفقة من نوعها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، وتعكس هذه الخطوة مؤشرات على تهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي هذه الصفقة بعد إعلان الصين إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة منذ مارس/آذار الماضي على عدد من السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 15% على واردات القمح، اعتبارًا من 10 نوفمبر الجاري.

وأشار خبراء في تجارة الحبوب إلى أن هذه الصفقة تحمل بعدًا سياسيًا أكبر من كونها تجاريًا، إذ إن القمح الأميركي ليس الأرخص في الأسواق العالمية، مما يعكس التزام الصين تجاه الاتفاقيات التجارية الأخيرة.

وتعد الصين أحد أهم الأسواق للمزارعين الأميركيين، وغالبًا ما تستخدم مشترياتها من المحاصيل الزراعية كورقة تفاوض في العلاقات مع الولايات المتحدة، ففي فترات التصعيد التجاري، كان المستوردون الصينيون يتجنبون شراء القمح وفول الصويا الأميركيين، مفضلين الإمدادات من أسواق أخرى.

ووفقًا للبيانات الرسمية، استوردت الصين نحو 1.9 مليون طن من القمح الأميركي خلال عام 2024، أي ما يعادل 17% من إجمالي وارداتها، إلا أن مشترياتها انخفضت بنسبة 72% بين يناير وسبتمبر 2025، بعد موسم محلي وفير.

كما أعلن الجانب الأميركي إرسال شحنة من الذرة الرفيعة (السورغوم) إلى الصين، في مؤشر إضافي على تحسن العلاقات التجارية بين البلدين بعد اللقاء الأخير بين الرئيسين.

وتأتي هذه التطورات في إطار جهود البلدين للتوصل إلى هدنة تجارية بعد فترة من التوترات، بما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في المستقبل القريب.

المصدر: وكالات