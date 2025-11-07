الجمعة   
   07 11 2025   
   16 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 13:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الصين تشتري أولى شحنات القمح الأميركي منذ أكثر من عام

      أعلنت الصين عن شراء شحنتين من القمح الأميركي، في أول صفقة من نوعها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، وتعكس هذه الخطوة مؤشرات على تهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

      وتأتي هذه الصفقة بعد إعلان الصين إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة منذ مارس/آذار الماضي على عدد من السلع الزراعية الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 15% على واردات القمح، اعتبارًا من 10 نوفمبر الجاري.

      وأشار خبراء في تجارة الحبوب إلى أن هذه الصفقة تحمل بعدًا سياسيًا أكبر من كونها تجاريًا، إذ إن القمح الأميركي ليس الأرخص في الأسواق العالمية، مما يعكس التزام الصين تجاه الاتفاقيات التجارية الأخيرة.

      وتعد الصين أحد أهم الأسواق للمزارعين الأميركيين، وغالبًا ما تستخدم مشترياتها من المحاصيل الزراعية كورقة تفاوض في العلاقات مع الولايات المتحدة، ففي فترات التصعيد التجاري، كان المستوردون الصينيون يتجنبون شراء القمح وفول الصويا الأميركيين، مفضلين الإمدادات من أسواق أخرى.

      ووفقًا للبيانات الرسمية، استوردت الصين نحو 1.9 مليون طن من القمح الأميركي خلال عام 2024، أي ما يعادل 17% من إجمالي وارداتها، إلا أن مشترياتها انخفضت بنسبة 72% بين يناير وسبتمبر 2025، بعد موسم محلي وفير.

      كما أعلن الجانب الأميركي إرسال شحنة من الذرة الرفيعة (السورغوم) إلى الصين، في مؤشر إضافي على تحسن العلاقات التجارية بين البلدين بعد اللقاء الأخير بين الرئيسين.

      وتأتي هذه التطورات في إطار جهود البلدين للتوصل إلى هدنة تجارية بعد فترة من التوترات، بما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في المستقبل القريب.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      هنغاريا: قمة روسية-أميركية في بودابست قريبة

      هنغاريا: قمة روسية-أميركية في بودابست قريبة

      بكين تُدخل حاملة الطائرات “فوجيان” الخدمة في خطوة تعزز أسطولها البحري

      بكين تُدخل حاملة الطائرات “فوجيان” الخدمة في خطوة تعزز أسطولها البحري

      انطلاق القمة التحضيرية لـ”المؤتمر الثلاثين للأمم المتحدة بشأن المناخ”

      انطلاق القمة التحضيرية لـ”المؤتمر الثلاثين للأمم المتحدة بشأن المناخ”