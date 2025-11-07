صحيفة أميركية: تركيا ترفض التخلي عن “أس-400” الروسية وفق مطالب واشنطن

ذكرت صحيفة ” Military Affairs”، نقلاً عن مصادر أن تركيا لن تتخلى عن أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية “أس-400” بناءً على طلب الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لمناقشة آلية تحقّق مشتركة.

وأوضحت الصحيفة الأميركية وفق المصادر، أنّ أنقرة رفضت التخلي عن صواريخ “أس-400” الروسية،كما تطالب واشنطن.

وفي الفترة الماضية، نفى مصدر تركي، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، التقارير التي تفيد بأن أنقرة تبيع أو تعيد أنظمة “إس-400″، وقال إنّها “غير صحيحة”.

كذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنظمة “أس-400” لا تزال في الخدمة لدى الجيش التركي، وأن “الوضع لم يتغير”.

يُذكر أنّه في عام 2017، وقّعت روسيا وتركيا عقداً بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي لشراء فوج كامل من أنظمة “أس-400″، والتي تم تسليمها في صيف وخريف عام 2019.

المصدر: وكالات