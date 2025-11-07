ارتفاع الصادرات الألمانية بأعلى من المتوقع خلال سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية أنّ الصادرات الألمانية سجّلت ارتفاعاً فاق التوقعات خلال شهر أيلول/سبتمبر، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الصادرات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر من التراجع المتتالي.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، ارتفعت صادرات أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، متجاوزةً توقعات المحللين الذين قدّروا الزيادة عند 0.5 بالمئة فقط.

في المقابل، صعدت الواردات بنسبة 3.1 بالمئة بعد احتساب العوامل الموسمية، فيما سجّل الميزان التجاري فائضاً بلغ 15.3 مليار يورو، مقارنة بـ18 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

كما أظهرت الأرقام ارتفاع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.9 بالمئة على أساس شهري، في أول تحسّن منذ أشهر، بعد فترة من التراجع نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السلع الأوروبية.

أما الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي فقد ارتفعت بنسبة 2.5 بالمئة، في حين بقيت الصادرات إلى الدول خارج التكتل مستقرة دون تغيير يُذكر.

في المقابل، جاءت معظم الواردات الألمانية من الصين، مسجّلةً زيادة بنسبة 6.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

