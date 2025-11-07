الخارجية الصينية تحث واشنطن على خفض ترسانتها النووية وتهيئة الظروف لنزع السلاح الشامل

دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى خفض ترسانتها النووية بشكل كبير، وخلق الظروف الملائمة لتحقيق نزعٍ كاملٍ وشاملٍ للسلاح النووي في العالم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماو نينغ، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مناقشة آفاق نزع الأسلحة النووية مع روسيا والصين: “بوصفها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها الأساسية في مجال نزع السلاح، وأن تواصل خفض ترسانتها النووية بشكل جوهري وحقيقي، لتهيئة الظروف التي تمكّن من تحقيق نزع شامل للأسلحة النووية”.

ورداً على سؤال حول موقف بكين من المشاركة في مفاوضات الحد من الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو، أكدت ماو أن “الترسانة النووية للصين لا تضاهي من حيث الحجم ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي فإن مطالبة الصين بالانضمام إلى مفاوضات من هذا النوع في المرحلة الحالية أمر غير عادل وغير واقعي وغير قابل للتحقيق”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مؤخراً أنه ناقش مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ آفاق نزع الأسلحة النووية، معرباً عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل في هذا المجال.

المصدر: روسيا اليوم