انطلاق “المؤتمر القومي العربي” الـ34 في بيروت

انطلق الجمعة في بيروت “المؤتمر القومي العربي” الذي يستمر من 7 الى 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وخلال الافتتاح تحدث رئيس حركة حماس في غزة خليل حية في كلمة عبر الشاشة.

كما تحدث الامين العام لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين زياد النخالة.

وسيناقش المجتمعون، بعد الافتتاح التقرير السياسي حول غزة وفلسطين والعالم، وفي يوم كامل سيناقش المجتمعون في 4 محاور مستقبل الصراع العربي – الصهيوني في ظل “طوفان الأقصى”، كما سيناقش في جلسة واحدة “نهضة الأمة” آفاق جديدة للمشروع النهضوي العربي.

وفي جلسات المؤتمر أيضا مناقشة لقضايا المؤتمر التنظيمية، كما سينتخب المشاركون أمينا عاما وأمانة عامة جديدة بحسب نظامه الداخلي الذي ينص على انتخابات كل ثلاث سنوات.

والمؤتمر سبق ان اختار منذ انطلاقته عام 1990 إلى الآن عشرة أمناء عامين هم:

د. خير الدين حسيب (العراق)، أ. عبد الحميد مهري (الجزائر)، ضياء الدين داود (مصر)، أ. معن بشور (لبنان)، أ. خالد السفياني (المغرب)، أ. عبد القادر بن غوقة (ليبيا)، أ. عبد الملك المخلافي (اليمن)، د. زياد حافظ (لبنان/أمريكا)، أ. مجدي المعصراوي (مصر)، والأمين العام الحالي أ. حمدين صباحي (مصر).

وفي ما يأتي جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين:

أولا: – الافتتاح

ثانيا: – تقرير سياسي: غزّة وفلسطين والعالم

ثالثا: – القضية الخاصة: مستقبل الصراع العربي – الصهيوني في ظل “طوفان الأقصى” (4 محاور):

المواجهة الفلسطينية – الصهيونية: الواقع والآفاق

المواجهة العربية والإسلامية مع الصهيونية: الواقع والآفاق

المواجهة الأممية للمشروع الصهيوني والامبريالي

مستقبل المشروع الصهيوني في المنطقة (قراءة في مشروع إسرائيل الكبرى)

رابعا: – نهضة الأمّة… نحو آفاق جديدة للمشروع النهضوي العربي (الوحدة العربية، الديمقراطية، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، الاستقلال الوطني والقومي، التجدد الحضاري) خلال عام 2024 – 2025 (ورقة واحدة).

خامسا: – قضايا المؤتمر القومي العربي

مبادرات ومواقف المؤتمر القومي العربي (22 تموز/يوليو 2024 – 20 تشرين الأول/اكتوبر 2025)

مخيم الشباب القومي العربي

الوضع المالي للمؤتمر القومي العربي لعام 2024.

تطوير عمل المؤتمر

سادسا: انتخابات انتخاب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي

انتخاب الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

سابعا: البيان الختامي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام