الجهاد الإسلامي تدين تصاعد اعتداءات الاحتلال على لبنان وتؤكد دعمها الكامل للشعب اللبناني ومقاومته

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استمرار اعتداءات كيان الاحتلال على الأراضي اللبنانية وتصاعد وتيرتها الخطيرة، معتبرةً أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وعدواناً سافراً على شعبه وخرقاً واضحاً للقانون الدولي واتفاقيات الهدنة، واستكمالاً لسياسة التنكيل الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد لبنان وشعبه.

وأكدت الحركة وقوفها بكل صلابة إلى جانب لبنان شعباً ومقاومة، مجددة دعمها الكامل للحقوق الوطنية اللبنانية.

وشددت الجهاد الإسلامي على الحق المشروع والطبيعي للشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه وسيادته، وحقه في مواجهة العدوان بكل الوسائل المتاحة.

المصدر: موقع المنار