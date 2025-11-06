الخميس   
    لبنان

    اليونيفيل: غارات الكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان انتهاك صريح للقرار 1701 وتعرّض الاستقرار للخطر

      أكدت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أن الغارات الجوية التي شنها العدو الإسرائيلي اليوم على جنوب لبنان تشكل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشيرة إلى أنها رصدت عدة غارات استهدفت مناطق طير دبا والطيبة وعيتا الجبل ضمن نطاق عملياتها جنوب البلاد.

      وأوضحت اليونيفيل أن هذه الغارات تزامنت مع تنفيذ القوات المسلحة اللبنانية “عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرّح بها في منطقة جنوب الليطاني”، بحسب البيان، محذرة من أن أي عمل عسكري، خاصة بهذا النطاق المدمر، يُهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي.

      وأكدت قوات حفظ السلام استمرار دعمها لكل من لبنان والكيان الإسرائيلي في تنفيذ القرار 1701، مشيرة إلى وجودها الميداني بجانب الجنود اللبنانيين، وسعيها المستمر لاستعادة الاستقرار.

      ودعت اليونيفيل الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري للهجمات والانتهاكات ضد القرار 1701، كما حثت الفاعلين اللبنانيين على ضبط النفس وتجنب الردود التي قد تؤدي إلى تصعيد إضافي.

      وختمت بتأكيد ضرورة التزام الطرفين اللبناني والإسرائيلي بمقتضيات القرار 1701، والحرص على استمرارية التفاهم المبرم في تشرين الثاني، تفادياً لتعريض ما تحقق من تقدم للخطر.

      المصدر: موقع المنار

      الجهاد الإسلامي تدين تصاعد اعتداءات الاحتلال على لبنان وتؤكد دعمها الكامل للشعب اللبناني ومقاومته

      جلسة الحكومة.. اقتراح بتجميد تطبيق خطة حصر السلاح واقرار تصويت المغتربين لـ 128 نائباً

      الجيش اللبناني: الاعتداءات في الجنوب استمرار لنهج تدميري هدفه ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار

