جلسة الحكومة.. اقتراح بتجميد تطبيق خطة حصر السلاح واقرار تصويت المغتربين لـ 128 نائباً

صرّح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا، أن الرئيس جوزاف عون أوضح بأن طرح خيار التفاوض يستند إلى القناعة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب، مؤكداً أن خيار الحرب لن يؤدي إلى نتائج إيجابية.

وأشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء أكد مواصلة العمل الدبلوماسي والسياسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، مثنياً في الوقت نفسه على خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح على الرغم من العقبات، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال.

وفي سياق متصل، أفادت مراسلة قناة المنار بأن قائد الجيش اقترح تجميد تطبيق خطة الجيش لحصر السلاح جنوب الليطاني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.

المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا منى طحيني.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء صوّت بالأكثرية على مشروع قانون معجّل مكرّر سيُحال إلى مجلس النواب، يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخابات لمرة واحدة فقط، وفق الصيغة المعتمدة في عام 2022.

وبموجب هذا القرار، سيتمكن المغتربون من التصويت لكامل النواب الـ128 في انتخابات عام 2026، دون إلغاء المادة بشكل نهائي. وأكد مرقص أن الحكومة أرسلت النصوص التشريعية الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشارت مراسلة قناة المنار إلى أن الحكومة أقرت تعليق المادة 112، التي كانت تقيّد اقتراع المغتربين على الدائرة 16 (ستة نواب).

كما أعلن مرقص أن مجلس الوزراء عيّن مروان نافي رئيساً للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، مع تعيين ستة أعضاء في اللجنة: كريم شبقلو، فوزي علام، لما حريز، جورج رحال، رامي سمعان، وجيهان رزق خطّار. وتم أيضًا تعيين نجاة حنا مفوضة حكومة للطيران المدني بالوكالة.

وعقدت الحكومة جلستها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين خُصص لبحث آخر المستجدات الداخلية.

وتناول المجلس خلال الجلسة جدول أعمال امتد إلى 37 بنداً، من بينها عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، ومناقشة قرار رقم 1 الصادر في 29 تشرين الأول 2025، المتعلق بتكليف لجنة متخصصة بموجب القرار رقم 59 بتاريخ 16 حزيران 2025 إعداد اقتراحات وتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. كما شمل جدول الأعمال سلسلة من التعيينات في إدارات ومؤسسات عامة عدة.

المصدر: موقع المنار