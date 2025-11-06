الخميس   
    لبنان

    جوزاف عون: ما قامت به “إسرائيل” اليوم جريمة مكتملة الاركان

      أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ‏ان ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء.

      وقال في بيان “كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية”.

      وأضاف “‏مر قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ وخلال تلك الفترة لم تدخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين”، وختم بيانه بالقول “وصلت رسالتكم”.

      المصدر: موقع المنار

