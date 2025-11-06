عدوان إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبية

شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا استهدف مبانٍ سكنية في بلدات طيردبا، الطيبة، عيتا الجبل، زوطر الشرقية، كفردونين، جنوب لبنان، في خرق جديد لسيادة الدولة اللبنانية، ولاتفاق وقف اطلاق النار المبرم منذ تشرين الثاني من العام الماضي.

وأسفرت الغارات عن أضرار جسيمة في المباني المجاورة ودمار واسع في المنطقة، وأدت إلى تدمير عدد من المنازل والمحلات التجارية.

ويأتي هذا العدوان بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وعلى جدول اعمالها عرض تقرير قيادة الجيش الشهري حول تنفيذ خطة نزع سلاح المقاومة، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بقانون الانتخاب.

وفي الوقت الذي لم تطرح فيه الحكومة اللبنانية خطة دفاعية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، واكتفت برفع شعار الدبلوماسية في وجه الاعتداءات، تتزايد المطالبات الشعبية باتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذا العدوان المتكرر على الأراضي اللبنانية، والذي أدى حتى الآن إلى ارتقاء مئات الشهداء واصابة المئات، وسط دعوات متواصلة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات بحق الشعب اللبناني.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس اللبناني جوزيف عون للمرة الأولى توجيهات إلى الجيش بضرورة التصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحررة جنوب البلاد.

وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكثر من 4500 مرة، كما تواصل سيطرتها على خمس تلال لبنانية في الجنوب، احتلتها بعد العدوان الأخير، وفي ظل اتفاق وقف اطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منطقة الشرافيات الواقعة عند أطراف بلدة العباسية – طورا، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 3 مواطنين.

كما ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية ثلاث قنابل على شاطئ رأس الناقورة، قبل أن تعود وتلقي قنبلة إضافية على الشاطئ ذاته.

الى ذلك حلق الطيران المسيّر في أجواء قرى البقاع الغربي والعاصمة بيروت.

المصدر: موقع المنار