قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على مقترح رباعي دولي لهدنة إنسانية في السودان

أعلنت قوات الدعم السريع، الخميس، موافقتها على مقترح لهدنة إنسانية في السودان قدمته الرباعية الدولية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الدعم السريع، في بيان، أن “تلبية لتطلعات ومصالح الشعب السوداني، توافق قوات الدعم السريع على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية، لضمان معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وتعزيز حماية المدنيين”.

وشدد البيان على تطلع الدعم السريع إلى “تطبيق الاتفاق والشروع مباشرة في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات”.

وكان الموفد الأميركي الخاص لإفريقيا، مسعد بولس، أعلن هذا الأسبوع عن تقديم الرباعية الدولية مقترحاً جديداً لهدنة إنسانية في السودان، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، فيما لم يتم الإعلان عن تفاصيل المقترح الجديد.

من جانبه، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنه ناقش المقترح. غير أن وزير الدفاع حسن كبرون أكد، عقب الاجتماع، أن الجيش سيواصل القتال، قائلاً في خطاب بثه التلفزيون الرسمي “التجهيزات لمعركة الشعب السوداني متواصلة”.

وفي صباح الخميس، توعّد البرهان خلال زيارة ميدانية بالثأر “للذين قتلوا ونُكّل بهم في الفاشر والجنينة والجزيرة وكل المناطق التي هاجمها المتمردون”.

وكانت السلطات الموالية للجيش قد رفضت في سبتمبر الماضي مقترح هدنة نص على استبعادها واستبعاد قوات الدعم السريع عن عملية الانتقال السياسي عقب إنهاء النزاع.

وجاء مقترح الهدنة الجديد بعد أيام من إعلان الدعم السريع السيطرة على مدينة الفاشر في شمال دارفور، آخر معاقل الجيش الرئيسية في الإقليم، وسط تقارير أممية عن ارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان أثناء سقوط المدينة.

وأكدت شهادات متعددة، مدعومة بمقاطع مصورة نشرتها قوات الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع فظائع في المدينة التي انقطعت عنها الاتصالات.

وأسفر النزاع الدائر في السودان منذ أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون شخص، مسبّباً أكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

المصدر: أ.ف.ب.