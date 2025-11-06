الأمم المتحدة: عام 2025 سيكون بين أكثر ثلاث سنوات حرارة على الإطلاق

رجحت الأمم المتحدة، الخميس، أن يكون عام 2025 من بين الأعوام الثلاثة الأكثر حرًّا على الإطلاق، مختتماً أكثر من عقد من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، مع التأكيد أنه لا يزال من الممكن عكس هذا الاتجاه.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن “الموجة المقلقة من درجات الحرارة الاستثنائية استمرت في عام 2025، الذي يُتوقع أن يكون العام الثاني أو الثالث الأكثر حرارة على الإطلاق”.

وأشارت المنظمة، في تقرير محدث عن حالة المناخ العالمي صدر قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30) في البرازيل، إلى أن تركيزات غازات الدفيئة بلغت مستويات قياسية جديدة، مما يهدد بارتفاع إضافي في درجات الحرارة مستقبلاً.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، سيليست ساولو، إن هذه التطورات “توضح أنه سيكون من شبه المستحيل الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية خلال السنوات القليلة المقبلة من دون تجاوز هذا الهدف موقتاً”.

يُذكر أن اتفاقية باريس للمناخ، المعتمدة عام 2015، تهدف إلى الحد من الاحترار العالمي إلى ما دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي للحفاظ على الاحترار عند عتبة 1.5 درجة مئوية.

ورغم خطورة الوضع، أكدت ساولو أن “الحقائق العلمية تشير إلى أنه لا يزال من الممكن ومن الضروري خفض الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن”.

المصدر: أ.ف.ب.