“الوطني للإعلام” حذر المواقع الإلكترونية من الترويج للأخبار الكاذبة

أعلن “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” في لبنان، في بيانٍ له يوم الخميس، أنه “تلقّى إخبارًا من مكتب النائب نعمة إفرام عن خبرٍ مضلّلٍ وكاذبٍ يتناول شخصه، على ما يقول وما تقوله مصادره، من جانب الموقع الإعلامي الإلكتروني (عكس السير)”.

وحذر المجلس “هذا الموقع وغيره من المواقع الإلكترونية التي تلجأ إلى الترويج للأخبار الكاذبة والإشاعات والإساءة إلى الآخر”، ولفت إلى أنه “عندما يتحقّق المجلس من عدم صحّة الخبر، سيلجأ إلى سحب العلم والخبر من هذه المواقع”، وتابع: “إذا لم تكن حائزةً مثل هذا العلم والخبر، سيُحيلها إلى القضاء المختصّ والجهات الأمنية المعنيّة، عملًا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وما تمليه ممارسة حرّية الإعلام المسؤول ومقتضيات قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382/94، والقواعد الأخلاقية والمهنية، وحماية حقّ المواطن في الاطّلاع والاستطلاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام