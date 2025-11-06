الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الخميس ان يكون الطقس غدا الجمعة، غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات كما يتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، واحتمال تشكل خلايا رعدية شمالا.

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود الـ5 درجات حتى يوم غد الجمعة، حيث تنخفض بشكل ملموس فتعود الى معدلاتها مع بعض التقلبات المحلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، تنشط الرياح وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من الظهر مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات كما يتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، واحتمال تشكل خلايا رعدية شمالا.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع رياح ناشطة جنوبا.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى الى غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام