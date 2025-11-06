مؤسسة “هند رجب” ترفع شكوى ضد أولمرت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

قدّمت مؤسسة “هند رجب” المتخصّصة بمتابعة الملفات العسكرية للعدو الإسرائيلي، شكوى جنائية إلى مكتب الادعاء العام في برلين، وأخرى إلى المدعي العام الفيدرالي، ضد رئيس حكومة الكيان الأسبق إيهود أولمرت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال العدوان المسمّى “الرصاص المصبوب” عامي 2008 و2009.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن أولمرت، بصفته المسؤول السياسي والعسكري الأعلى في الكيان آنذاك، يتحمّل المسؤولية المباشرة عن قرارات جيش الاحتلال التي أدّت إلى قصفٍ عشوائي استهدف مناطق مدنية مكتظة، وتدمير مستشفيات ومدارس ومقارّ تابعة للأمم المتحدة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني، بينهم 300 طفل و115 امرأة.

وأضاف البيان أن القانون الدولي يُحمّل القادة السياسيين والعسكريين المسؤولية عن الجرائم المرتكبة تحت سلطتهم إذا علموا بها أو كان ينبغي أن يعلموا بها ولم يتخذوا أي إجراء لمنعها أو محاسبة منفّذيها، مؤكداً أن أولمرت شارك شخصياً في التخطيط والموافقة على تلك العمليات.

وتتضمّن الشكوى أيضاً اتهامات باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض في المناطق السكنية، واستهداف المدنيين والمرافق الإنسانية ومنع وصول المساعدات، وتدمير البنى التحتية الأساسية في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة قبيل زيارة أولمرت إلى برلين للمشاركة في فعالية عامة، في وقتٍ كان قد وجّه فيه انتقادات لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، معتبراً أن ما يجري “يقترب من أن يكون جريمة حرب”، وداعياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التدخّل لوقف العدوان و”إجبار إسرائيل على مواجهة الحقيقة الأخلاقية لما ترتكبه في القطاع”.

المصدر: وكالات