الرئيس بري: لا مفاوضات مباشرة.. وهل أوقفت “إسرائيل” حربها على لبنان؟

سأل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “هل إنّ إسرائيل قد أوقفت حربها على لبنان؟”، ورأى أنّ “الجوّ المشحون في الداخل مردّه إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك”.

وذكّر الرئيس بري، في حديثٍ لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية الخميس، “بالتزام لبنان الكلّي باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي”، وشدّد على “الالتزام أيضًا بالآلية المعتمدة في لجنة الميكانيزم”، وكرّر أنّه “في الإمكان الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك”.

وقال الرئيس بري “ما قصدته بالاختصاصيين لا يحتاج إلى تفسيرٍ أو تأويلٍ أو تحريف، اختصاصيين يعني اختصاصيين، وهو ما يُعتمد في كثيرٍ من الحالات. أمّا في ما يُحكى عن المفاوضات، فلا مفاوضات مباشرة”، وتابع: “أنا شخصيًّا دخلتُ في مفاوضات مع آموس هوكشتاين وغيره، على مدى سبع سنواتٍ ونصف السنة في موضوع الغاز البحري، وفي النتيجة وصلنا إلى اتفاق الإطار الذي توصّلنا إليه مع إسرائيل”، وأضاف: “كما سبق وقلت، هناك آلية معتمدة في الميكانيزم ونحن ملتزمون بها”.

من جهةٍ ثانية، أعرب الرئيس بري عن ارتياحه لانعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في المصيلح، وشدّد على أنّ “هذا الأمر يتطلّب متابعةً من الجهات المعنيّة في الدولة، وإيلاءه الأهمّية القصوى، وتوفير المستلزمات والإمكانات لإطلاق عجلة إعمار المناطق المتضرّرة جرّاء العدوان الإسرائيلي بصورةٍ عاجلة”.