ترامب: الولايات المتحدة فقدت شيئًا من السيادة بعد فوز ممداني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن “الولايات المتحدة فقدت شيئًا من السيادة بعد فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك”.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية فلوريدا: “فقدنا شيئًا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر”، وتابع: “على الولايات المتحدة أن تختار بين الشيوعية والمنطق السليم”.

وقال ترامب إن “خصومنا يعرضون عليكم كابوسًا اقتصاديًا، أمّا نحن فنحقّق معجزة اقتصادية”.

وكان رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني قد قال، الثلاثاء، إن “فوزه الحاسم يُظهر الطريق لهزيمة الرئيس ترامب”.

المصدر: مواقع