الديموقراطي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية نيويورك وسط انتكاسات واسعة للجمهوريين وتحدٍ مباشر لترامب

فاز الديموقراطي زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك بعد ليلة انتخابية شهدت انتكاسات كبيرة للرئيس دونالد ترامب، في رسالة تحد قوية تسبق انتخابات التجديد النصفي بسنة واحدة.

وأظهرت النتائج الأولية التي أصدرها مجلس انتخابات مدينة نيويورك تقدّماً واضحاً لممداني البالغ من العمر 34 عاماً أمام حاكم الولاية السابق الوسطي أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا.

ومن المقرر أن يصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، وأصغر من يتولى المنصب عبر تاريخها، وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير.

وقد قوبل فوزه باحتفالات أنصاره التي امتزجت بالدموع والفرح في قاعة تاريخية بوسط بروكلين يعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي.

وقال رئيس البلدية المنتخب في خطابه عقب الفوز إن “نيويورك ستبقى النور في فترة يخيّم عليها الظلام السياسي”، مؤكداً قدرة المدينة على “إظهار الطريق لأمة خانها ترامب وكيفية الانتصار عليه”. في المقابل، عبّر أنصار كومو عن حزنهم واعتبروا نتائج الانتخابات “غير عادلة”.

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هنأ الديمقراطيين قائلاً “يبدو المستقبل أكثر إشراقاً”، في إشارة لانتصاراتهم المتكررة على الجمهوريين تلك الليلة، فيما عزا ترامب عبر منشور في “تروث سوشال” هزائم الجمهوريين إلى الإغلاق الحكومي وعدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع.

ودعا ترامب الناخبين اليهود في وقت سابق إلى التصدي للمرشح الشاب الداعم للقضية الفلسطينية، بينما ردّ ممداني في خطاب النصر بالتزامه بمكافحة معاداة السامية دون تردد.

وظل ممداني متصدراً استطلاعات الرأي منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في حزيران/يونيو، محتفظاً بتقدمه رغم انسحاب رئيس البلدية المنتهية ولايته إريك آدامز ودعوته للتصويت لصالح كومو، مما انعكس في نسبة التصويت العالية التي تجاوزت مليونَي ناخب، وهي الأعلى منذ نحو ستين عاماً.

ولد زهران ممداني في أوغندا لعائلة مثقفة من أصل هندي، وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن السابعة، ونال الجنسية الأمريكية عام 2018. وجعل من ملف ارتفاع تكاليف المعيشة محور حملته الانتخابية، وسط سياسات اشتراكية ديموقراطية تدعو إلى مجانية النقل ودور الحضانة ووقف غلاء الإيجارات، رغم وصفه من قبل ترامب بأنه “شيوعي”.

يحظى ممداني بدعم كبير بين الشباب والناخبين الباحثين عن وجوه سياسية جديدة؛ وهي قاعدة انتخابية يرى الخبير السياسي كوستاس بانايوبولوس أنها تعكس “ناخبين محبطين من الوضع الراهن ويرغبون في التغيير”.

أما كومو، فقد أكد من قبل أن “انتخاب ممداني سيجعل ترامب يقضي عليه بسرعة”، في إشارة إلى المعارضة الفيدرالية لسياسات الرئيس البلدي الجديد، خاصة في ملف الإعانات للمدينة.

وفي الولايات المجاورة، اختارت نيوجيرسي الديموقراطية ميكي شيريل حاكمة للولاية أمام منافسها الجمهوري جاك سياتاريلي، فيما انتخبت فيرجينيا الديموقراطية أبيغيل سبانبرغر كأول امرأة حاكمة للولاية، في حين صوت سكان كاليفورنيا لصالح تعديل الدوائر الانتخابية لدعم الحزب الديمقراطي، رداً على مبادرة مماثلة قادها ترامب في ولاية تكساس.

المصدر: أ.ف.ب.