رئيسا العراق وباكستان يؤكدان أهمية الحوار وتخفيف التوترات ويشيدان بالشراكة الثنائية ودعم فلسطين

أكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، ونظيره الباكستاني آصف علي زرداري، خلال لقائهما على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة، أهمية دعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز لغة الحوار كسبيل لترسيخ الأمن والاستقرار الدولي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وضرورة تعزيز التعاون بين الشعبين بما يخدم المصالح المشتركة.

وشدد الرئيس العراقي على حرص العراق على توثيق علاقاته مع باكستان، وتكثيف التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، والعمل المشترك لتعزيز أسس الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وناقش الجانبان أبرز التطورات الدولية والإقليمية، وأكدا ضرورة إنهاء العدوان على غزة، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب الفلسطيني، مع الإشادة بمواقف باكستان الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول مقررات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية وأكدا تطلعهما إلى أن تساهم مخرجات المؤتمر في دعم قضايا التنمية الاجتماعية إقليمياً ودولياً.

من جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني عن تقديره للعراق ودوره المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا تطلع بلاده لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

المصدر: واع