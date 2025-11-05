السوداني: الحكومة المقبلة تحتاج إلى كتلة برلمانية كبيرة ومؤثرة لضمان تنفيذ المشاريع والإصلاحات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة المقبلة بحاجة إلى كتلة برلمانية كبيرة ومؤثرة لدعم تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية والإصلاحية.

وأشار، خلال استقباله شيوخ ووجهاء قبيلة الفريجات في بغداد، إلى أهمية دور العشائر ومكانتها في إسناد الدولة ودعم القانون، مثمّناً تضحياتهم في محطات عديدة لأجل أمن العراق واستقراره.

وشدد السوداني على أن السلطات اليوم باتت بيد الشعب، الذي يقرر مصير ممثليه عبر صناديق الاقتراع، داعياً إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار الأصلح لرسم مستقبل البلاد للسنوات المقبلة.

واعتبر أن العزوف عن الانتخابات موقف غير صحيح، مبيناً أن نتائجها ستعتمد بغض النظر عن مستوى المشاركة، في حين تحتاج الحكومة المقبلة فعلاً إلى دعم برلماني كبير لإنجاح المشاريع الحيوية.

كما أشار السوداني إلى أن البعض يتعمد التضليل والتشويه بعيداً عن التنافس الانتخابي الحقيقي على أساس البرامج، وكشف عن توقيع اتفاق تاريخي مع تركيا لضمان حقوق العراق المائية وعدم التفريط بها.

وعرض أبرز الإنجازات الحكومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المشتقات النفطية مما أتاح وقف الاستيراد والاستعداد لتصدير المنتجات قريباً، فضلاً عن وقف حرق الغاز بحلول نهاية 2027 وتوفير مليارات الدولارات، وتحقيق خطوات نوعية في الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط.

وأكد السوداني أن الحكومة واجهت التحديات بواقعية، وحققت إنجازات كبيرة على الرغم من الظروف المعقدة في المنطقة، داعياً المواطنين إلى زيادة الثقة بالمسارات الإصلاحية والبناء والتنمية، معبراً عن تفاؤله بقدرة الشعب العراقي على التشخيص السليم والاختيار الصحيح في هذه المرحلة الدقيقة.

المصدر: واع