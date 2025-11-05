أمن الدولة توقف شخصين بجرم النصب والاحتيال واستغلال المواطنين

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان، أن عناصرها في المديرية الإقليمية في النبطية – مكتب بنت جبيل، أوقفوا اللبناني (ع. ح.) بتاريخ 28/10/2025، بجرم تنفيذ عمليات نصب واحتيال بحق عدد من المواطنين.

وأوضحت أن الموقوف اعترف خلال التحقيق بتورّطه في سلسلة عمليات احتيال بالاشتراك مع المدعو (ح. ف.)، حيث كانا يوهمان ضحاياهما بارتباطهما المباشر بشخصية رسمية بارزة، مدّعيَين أن أحدهما يشغل صفة مستشارها، بهدف استغلال ثقة المواطنين وسلب أموالهم بطرق احتيالية.

وأضاف البيان أن الأساليب التي استخدمها الموقوفان شملت إيهام الضحايا بإمكانية تأمين منح دراسية، وتغطية مخالفات بناء، والتدخّل لدى القضاء.

وختمت المديرية بيانها بالإشارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفَين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام