سياسة الهدم الإسرائيلية لممتلكات الفلسطينيين متواصلة في القدس المحتلة

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مواطنين مقدسيين على هدم منزل وحظيرة حيوانات في حيي العيسوية وسلوان بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “الاحتلال ألزم المواطن موسى بدران من حي البستان في سلوان بهدم منزله قسرًا لتفادي دفع غرامات مالية باهظة تفرضها بلدية الاحتلال”، وتابعت: “تبلغ مساحة المنزل نحو 75 مترًا مربعًا، وكانت تقطنه عائلة مكوّنة من ثلاثة أفراد: موسى بدران وزوجته وطفله”.

وفي السياق ذاته، أجبرت سلطات الاحتلال عائلة درباس في حي العيسوية على هدم حظيرة لتربية الحيوانات، في إطار سياسة تهدف إلى مصادرة أراضي المقدسيين وممتلكاتهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام