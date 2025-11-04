جريح بإشكال عائلي في بلدة إيزال شمال لبنان

أصيب المدعو أ. ع. د. بطلقين ناريين من سلاح فردي في قدميه، خلال إشكال وقع مساء الثلاثاء بين عائلتين في محلة الحروف ببلدة إيزال ـ الضنية شمال لبنان، تطوّر إلى إطلاق نار من أسلحة حربية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة “نُقل الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم”، وأفادت أنه “بحالة صحية مستقرة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “أسباب الإشكال تعود إلى خلفيات ثأرية قديمة بين الطرفين”، وتابعت: “حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادث لكشف الملابسات وتوقيف المتسببين بالإشكال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام