العلامة فضل الله استقبل المستشار الثقافي الإيراني

استقبل العلّامة السيّد علي فضل الله المستشار الثقافي الإيراني الجديد في لبنان السيّد محمد رضا مرتضوي، يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام في المستشارية الثقافية الدكتور علي قصير، حيث تم البحث في عددٍ من القضايا الثقافية، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وقد رحب فضل الله بالمستشار الجديد، متمنيا له التوفيق في مهامه، ومؤكدا الحيوية والنشاط اللذين يتمتع بهما، مشددا في الوقت نفسه على “أهمية العمل الثقافي في ترسيخ روح المقاومة والصمود داخل المجتمعات، باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحدّيات التي تستهدف قيمها وثقافتها”.

كما دعا إلى “تعزيز الانفتاح على مختلف المكونات اللبنانية، خصوصا في ظل ما نشهده من محاولاتٍ لتشويه الواقع وشدّ العصبيّات بغية خلق حواجز وهميّة بين السنة والشيعة”، مؤكدا أن “السبيل لمواجهة ذلك يكون بتكريس ثقافة الحوار، وتغليب الروابط الوطنية والإنسانية على كل ما عداها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام