الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    أمن الدولة يضبط هدرًا في مالية بلدية بيروت بقيمة 260 ألف دولار


      صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

      “متابعةً لجهودها في حماية المال العام والحدّ من الهدر المالي، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أجرت المديرية العامة لأمن الدولة – مديرية بيروت الإقليمية، تحقيقًا قضائيًا بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت.

      وخلال التحقيق مع الموظف (خ. أ. ع.)، تبيّن قيامه بالتصرف بمبالغ عائدة للبلدية تُقدَّر بنحو 260 ألف دولار أميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من موظفي فوج إطفاء بيروت خلافًا للأصول القانونية.

      كما أظهر الكشف الذي أجراه ديوان المحاسبة على حسابات خزينة البلدية وجود خلل في محاسبة المالية.

      وبناءً على إشارة القضاء، تم توقيف الموظف المذكور، وخُتم التحقيق، وأُودِع الملف المرجع القضائي المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      أمن الدولة: توقيف سوري في الشوف بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات

      أمن الدولة: توقيف سوري في الشوف بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات

      أمن الدولة أوقف 4 أشخاص لتزويرهم وثيقة وفاة وإتمام عملية حصر إرث غير قانونية

      أمن الدولة أوقف 4 أشخاص لتزويرهم وثيقة وفاة وإتمام عملية حصر إرث غير قانونية

      أمن الدولة يوقف مواطنين متورطين في تزوير معاملات عقارية بصيدا

      أمن الدولة يوقف مواطنين متورطين في تزوير معاملات عقارية بصيدا