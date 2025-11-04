الثلاثاء   
    لبنان

    مصرف لبنان يحذر من رابط إلكتروني وهمي يدّعي ارتباطه بالمصرف ويطلب معلومات شخصية ومصرفية

      اعلن مصرف لبنان في بيان أن الرابط الالكتروني “https://mype.lat/mz/?lb=2610201640 يدعي زوراً أنه يرتبط بمصرف لبنان، ويقوم بالترويج لعروض مالية وهمية كما يدعو، بشكل مضلل الأفراد لتقديم معلوماتهم الشخصية أو المصرفية مقابل فرصة لربح مبلغ من المال”.

      واكد البيان أن “مصرف لبنان لا علاقة له بهذا الرابط أو بأي حملة ترويجية مماثلة. وفي حال تلقيكم رسائل أو بريد إلكتروني أو روابط مشابهة، يقتضي التنبه إلى ضرورة عدم الضغط أو فتح أي روابط أو مرفقات. وعدم مشاركة تفاصيل الحسابات أو البطاقات المصرفية أو المعلومات الشخصية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

