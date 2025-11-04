الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    حماس: مشروع استيطاني جديد بالخليل جريمة لتهويد المدينة وطمس هويتها

      أكد القيادي في حركة حماس “محمود مرداوي” أن إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب الخليل، على أرض “الحسبة القديمة”، يشكل جريمة جديدة ضمن مخطط تهويد المدينة وطمس هويتها.

      وأوضح أن المشروع يتضمن بناء 63 وحدة استيطانية وثلاثة مبانٍ جديدة في موقع تاريخي وتجاري، ضمن سياسة تهدف للسيطرة على البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي وتحويله إلى مزار يهودي.

      وشدد مرداوي على أن الخليل ستبقى فلسطينية مهما تصاعدت محاولات الاحتلال لتغيير الواقع، داعيًا الفلسطينيين إلى مقاومة هذه المشاريع بكل السبل الممكنة لحماية المدينة ومقدساتها من التهويد والضم

      المصدر: مواقع اخبارية

      مواضيع ذات صلة

      هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: ما يحصل في معتقلات العدو إبادة صامتة

      هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: ما يحصل في معتقلات العدو إبادة صامتة

      ترامب يرى في تركيا شريكًا محوريًا لسلام غزة

      ترامب يرى في تركيا شريكًا محوريًا لسلام غزة

      تصعيد بالضفة: اقتحامات واعتقالات واسعة

      تصعيد بالضفة: اقتحامات واعتقالات واسعة