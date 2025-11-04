حماس: مشروع استيطاني جديد بالخليل جريمة لتهويد المدينة وطمس هويتها

أكد القيادي في حركة حماس “محمود مرداوي” أن إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب الخليل، على أرض “الحسبة القديمة”، يشكل جريمة جديدة ضمن مخطط تهويد المدينة وطمس هويتها.

وأوضح أن المشروع يتضمن بناء 63 وحدة استيطانية وثلاثة مبانٍ جديدة في موقع تاريخي وتجاري، ضمن سياسة تهدف للسيطرة على البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي وتحويله إلى مزار يهودي.

وشدد مرداوي على أن الخليل ستبقى فلسطينية مهما تصاعدت محاولات الاحتلال لتغيير الواقع، داعيًا الفلسطينيين إلى مقاومة هذه المشاريع بكل السبل الممكنة لحماية المدينة ومقدساتها من التهويد والضم

