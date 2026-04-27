    إعلام العدو: الطائرات المسيّرة الانتحارية لحزب الله شكّلت مفاجأة كبيرة في ساحة المعركة

    قالت القناة 15 الصهيونية، الاثنين، إن “نحو 10 طائرات مسيّرة أُطلقت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية باتجاه قواتنا في جنوب لبنان”، ونقلت عن مسؤول ميداني رفيع تأكيده: “إنها مفاجأة كبيرة”.

    وتابعت القناة: “في الخلاصة العامة: عشرات الطائرات المسيّرة كل أسبوع خلال المناورة البرية، بأعداد متفاوتة بين الفرق المختلفة”، وأضافت: “في إسرائيل حدث الاستيقاظ متأخراً، فقد بدأت الصناعات الأمنية بجمع معلومات رسمية حول كيفية التعامل مع هذا النوع من الطائرات المسيّرة فقط بعد بدء المناورة”.

    وقالت القناة إن “مسؤولاً أمنياً رفيعاً موجوداً هذه الأيام في لبنان يصف صورة الوضع قائلاً: الطائرات المسيّرة الانتحارية تشكّل مفاجأة كبيرة في ساحة المعركة، لم نستعد بشكل كافٍ لهذا التهديد، وفقط في بداية الحملة وضعنا إجراءات للتعامل مع الطائرات المسيّرة”.

    المصدر: موقع المنار

