أمن الدولة: توقيف سوري في الشوف بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها الثلاثاء، توقيف شخص سوري في منطقة الشوف بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات.

وقال البيان إنه “استمرارًا لعملياتها الهادفة إلى مكافحة الجرائم المنظمة وحماية المجتمع من شبكات الاستغلال والاحتيال، تمكّنت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب الشوف في أمن الدولة، بتاريخ 3/11/2025، وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيف السوري (أ. ذ.) بجرم تسهيل أعمال الدعارة والاتجار بالبشر وابتزاز أشخاص، إضافةً إلى تورّطه في تزوير شيكات مصرفية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60 ألف دولار أميركي”.

وتابع البيان “قد أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف بناءً لإشارة القضاء المختصّ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام