الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    أمن الدولة: توقيف سوري في الشوف بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات

      أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها الثلاثاء، توقيف شخص سوري في منطقة الشوف بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير شيكات.

      وقال البيان إنه “استمرارًا لعملياتها الهادفة إلى مكافحة الجرائم المنظمة وحماية المجتمع من شبكات الاستغلال والاحتيال، تمكّنت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب الشوف في أمن الدولة، بتاريخ 3/11/2025، وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيف السوري (أ. ذ.) بجرم تسهيل أعمال الدعارة والاتجار بالبشر وابتزاز أشخاص، إضافةً إلى تورّطه في تزوير شيكات مصرفية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60 ألف دولار أميركي”.

      وتابع البيان “قد أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف بناءً لإشارة القضاء المختصّ”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      أمن الدولة أوقف 4 أشخاص لتزويرهم وثيقة وفاة وإتمام عملية حصر إرث غير قانونية

      أمن الدولة أوقف 4 أشخاص لتزويرهم وثيقة وفاة وإتمام عملية حصر إرث غير قانونية

      أمن الدولة يوقف مواطنين متورطين في تزوير معاملات عقارية بصيدا

      أمن الدولة يوقف مواطنين متورطين في تزوير معاملات عقارية بصيدا

      أمن الدولة واصلت ضبط مخالفات المولدات في بيروت صونا لصحة المواطنين

      أمن الدولة واصلت ضبط مخالفات المولدات في بيروت صونا لصحة المواطنين