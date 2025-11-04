ترامب يرى في تركيا شريكًا محوريًا لسلام غزة

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى في تركيا شريكًا محوريًا يمكنه لعب دور أساسي في تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، رغم اعتراضات “إسرائيلية” واضحة على هذا التوجه.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير بعنوان “ترامب يرى أن تركيا تلعب دورًا مركزيًا في سلام غزة، لكن إسرائيل تعترض“، أن البيت الأبيض يراهن على علاقات أنقرة مع حركة حماس، معتبرًا أنها كانت عاملًا مؤثراً في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ويمكن أن تساهم في ضمان الاستقرار وإعادة إعمار القطاع.

وأشار التقرير إلى أن ترامب ناقش أكثر من مرة فكرة إشراك تركيا في الجهود السياسية والإنسانية بغزة، غير أن العدو الاسرائيلي يرفض تنامي النفوذ التركي في الشرق الأوسط، ويتحفظ على دور أنقرة بسبب علاقاتها الوثيقة مع حماس حسب زعمه.

كما لفتت الصحيفة إلى أن تركيا أبدت استعدادها للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية التي تراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما حظي بدعم مباشر من إدارة ترامب، بحسب تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

وفي تحليلها، نقلت “واشنطن بوست” عن محللين أن تعاظم الدور التركي في غزة قد يعزز موقع أنقرة الدولي ويقوي علاقاتها مع واشنطن، في وقت ما تزال إسرائيل تواجه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، أوقعت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف جريح، ودمّرت نحو 90% من البنى التحتية المدنية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: وكالة الأناضول