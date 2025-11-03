الثلاثاء   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:20
    لبنان

    جريح بإشكال بين مجموعة من الشبان السوريين في بلدة زبدين الجنوبية

      جرح شخص مساء الاثنين في إشكال بين مجموعة من الشبان السوريين بالقرب من مدرسة زبدين الرسمية جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

      وقالت الوكالة إن “تلاسنًا حصل مساء اليوم وتطور إلى إشكال استُعملت فيه الآلات الحادة والسكاكين، بين مجموعة من الشبان السوريين، بالقرب من مدرسة زبدين الرسمية”.

      وتابعت الوكالة: “تعرض خلال الإشكال السوري (أ. م. غ – 27 عامًا) للطعن بسكين في رقبته، وتم نقله إلى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث وصفت حالته بالخطرة، فيما فر الفاعلون إلى جهة مجهولة”، وأضافت: “تولت دورية من مخفر النبطية التحقيق في الحادث”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

