الصحة الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم تنكيل بالجثامين في غزة

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت الإثنين 45 جثمانًا من شهداء فلسطينيين، ليصل إجمالي الجثامين المستلمة إلى 270 جثمانًا منذ بدء استردادها”.

وأفاد البرش بأن “الجثامين التي تم تسلمها تشير إلى جرائم بشعة ارتُكبت بحق الشهداء”، وأضاف: “لقد تعرضت أجسادهم للقتل الوحشي والتنكيل، ووجوههم حُرقت لإخفاء معالمها، وأحشاءهم تمزقت بوحشية يفوق الوصف”.

وقال البرش إن “هذه الجثامين لم تكن صامتة، بل كانت تتحدث بلسان الأرض التي أحبّتها والوطن الذي آمنت به حتى آخر لحظة”، وسأل: “كيف لمن يقتل أن يعبث بما تبقى من إنسانية الضحية؟ وكيف يمكن لمن يرفعون رايات العدالة والقانون أن يقفون صامتين أمام هذا المشهد؟”.

وفيما يتعلق بالصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات، انتقد البرش المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية، وسأل: “أين الذين يدّعون الدفاع عن الإنسانية؟”، وأكد أن “هذه الجثامين ستظل شاهدًا على التواطؤ الدولي والصمت المخزي تجاه جرائم الاحتلال”، وأضاف: “ستظل هذه الجثامين الطاهرة شاهدة على الزيف العالمي وحضارة تدّعي الرحمة بينما تغرق في التواطؤ والصمت”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام