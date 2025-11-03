الشيخ أبي المنى: للتضامن الداخلي بمواجهة الأخطار

شدد “شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز” في لبنان الشيخ سامي أبي المنى على “التضامن الداخلي المطلوب في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن نتيجة المخططات والأطماع الخارجية، والعمل بالمسؤوليات المشتركة على دعم الدولة للنهوض بمؤسساتها”.

ورأى الشيخ أبي المنى في حديث له الاثنين أن “زيارة البابا لاون الرابع عشر تأكيد على رسالة الوطن ووجوب الاستفادة منها لتدعيم أسس الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسعي للاستقرار والسلام المنشود”، داعيًا “الرؤساء الروحيين لتقديم رسالة مشتركة له”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام