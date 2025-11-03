تقرير «نداء الوطن» يتحوّل إلى مادة لهيئة البث الإسرائيلية

“نداء الوطن”.. من الصحافة الفتنوية إلى الشراكة الإعلامية مع العدو

تقرير: حسن حمزة

المصدر: موقع المنار