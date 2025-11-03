لجنة متابعة قضية إخفاء الصدر: تسلمنا من الوفد الليبي نسخة عن التحقيقات والأوراق تخضع للتدقيق

أعلنت “لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه” في بيان لها الاثنين أن “الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يمثل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة”، وتابعت: “قد سلم ممثل النائب العام الليبي نسخة عن الأوراق التي قال إنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه”، وأوضح: “تخضع هذه الأوراق للتدقيق والتقييم ليبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب”.

وأشار البيان إلى أن “الجانبين اتفقا على تحديد قناة التواصل والتعاون لأجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الاقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم، والتي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا”، وأضاف: “تم توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام