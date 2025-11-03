الإثنين   
   03 11 2025   
   12 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجمارك – بعلبك ضبطت ٣ أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة ومفرزة صيدا ضبطت كميات كبيرة من التنباك المعسل

      ضبطت دورية تابعة لمفرزة جمارك بعلبك ٣ أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة المعدة للتهريب بهدف استخدامها في صناعة معلبات غذائية، وتم إتلافها بناء على إشارة القضاء المختص، فيما تعمد إدارة الجمارك إلى فرض الحدّ الأقصى من الغرامات في حق المخالفين.
      تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الضابطة الجمركية في البقاع للتصدي بحزم لمختلف أنواع التهريب التجاري والغذائي وحماية صحة المستهلك.

      كما ضبطت دورية تابعة لمفرزة جمارك صيدا كميات كبيرة من التنباك المعسل وجرى اتخاذ الاجراءات المرعية بالمضبوطات والمرتكبين.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارتا الداخلية والخارجية: مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية تنتهي في 20 تـ2

      وزارتا الداخلية والخارجية: مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية تنتهي في 20 تـ2

      أمن الدولة: توقيف سوري لترويجه عملات مزيفة

      أمن الدولة: توقيف سوري لترويجه عملات مزيفة

      مصلحة الليطاني: استمرار تشغيل مشروع ري القاسمية – رأس العين

      مصلحة الليطاني: استمرار تشغيل مشروع ري القاسمية – رأس العين