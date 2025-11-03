بدء أعمال تزفيت شوارع الخيام ضمن خطة التعافي وإعادة إعمار المدينة

باشرت بلدية الخيام، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع مجلس الجنوب، أعمال تزفيت الشوارع في المدينة، وذلك بعد الانتهاء من رفع ركام البيوت المدمرة جراء العدوان الأخير، وتحضير الأرض عبر ردم الحفر الكبيرة وتسويتها التي خلّفها القصف الإسرائيلي.

وتشهد شوارع الخيام منذ ساعات الصباح انتشار الآليات وتوزع فرق العمال في مختلف الأحياء، ضمن خطة التعافي الرامية لإزالة آثار العدوان وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، في مشهد يجسد إرادة الصمود والعزيمة على البناء والانطلاق من جديد، رغم محدودية الإمكانيات.

وتوجهت بلدية الخيام وأهاليها بالشكر والامتنان إلى مجلس الجنوب على كافة الخدمات المقدمة للمدينة، مع تقدير خاص لرئيس المجلس السيد هاشم حيدر على اهتمامه ودعمه المتواصل لتكريس العودة الآمنة إلى الخيام، كما أعربت البلدية عن امتنانها لكل من يساهم في إعادة إعمارها، متمنية أن تنطلق قريباً مسيرة إعادة الإعمار ليعود للخيام تألقها وجمالها.

